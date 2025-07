OFFICIEL : le RFC Liège annonce sa sixième recrue estivale ! "Ce projet sportif correspond parfaitement à mes attentes"

Le RFC Liège a officialisé ce mercredi matin sa sixième recrue estivale. Simon Paulet rejoint le club liégeois.

Après les signatures du gardien Alexis André Jr., du défenseur Eric N'Jo, du milieu de terrain Kevin Shkurti ainsi que des ailiers Fadel Gobitaka et Kylian Hazard, le RFC Liège vient d'annoncer la signature d’un autre milieu central, Simon Paulet. Le joueur de la saison dans le troisième échelon national a signé jusqu'en 2027 avec les Sang et Marine.

En fin de contrat à l'Olympic Charleroi, le médian sort d'une bonne saison en D1 ACFF. Il a disputé 32 rencontres et inscrit neuf buts la saison dernière avec la formation fraîchement promue en D1B.

Il a été formé à Charleroi, au Club de Bruges et à Swansea en Angleterre. Il a ensuite rejoint Westerlo en 2020, où il a connu un prêt à Virton et un autre à l'Olympic de Charleroi lors de la saison 2023-2024, avant de rejoindre définitivement les Carolos la saison suivante et de remporter le titre de champion.

Gaëtan Englebert nous en dit plus sur les qualités du joueur de 25 ans : "Simon est un milieu relayeur qui court beaucoup et possède un gros volume de jeu. Il est un atout sur les phases arrêtées grâce à sa bonne frappe et dispose d’une bonne agressivité, ce qui fait de lui un élément clé, tant défensivement qu’offensivement."

Ce projet sportif correspond parfaitement à mes attentes

Voici les premiers mots de Simon Paulet sous ses nouvelles couleurs : "Je suis très heureux de rejoindre le RFC Liège. Ce projet sportif correspond parfaitement à mes attentes, avec un public passionné et engagé pour son club. J’ai aussi été séduit par le fait que le coach ait lui-même été milieu de terrain, ce qui me permettra sûrement de bénéficier de précieux conseils. J’ai hâte de participer aux objectifs du club et d’atteindre le Top 6 cette saison."

Le Matricule 4 est actuellement en courte pause à la suite de deux semaines de préparation. Le club avait repris les entraînements le 16 juin dernier et a déjà disputé deux matchs amicaux (Union Rochefortoise : défaite 2-3, et Richelle : victoire 1-5). La reprise est prévue la semaine prochaine et l'intensité devrait certainement être accentuée. Les joueurs sont pour le moment en congé, mais doivent cependant respecter un programme individuel.