Anderlecht attend avec impatience la décision de Genk à propos de Didillon

A Anderlecht, ils espèrent recevoir de bonnes nouvelles de Genk cette semaine. Les Limbourgeois veulent prendre une décision à propos de Thomas Didillon dans les prochains jours.

Genk loue Didillon depuis le Nouvel an et a payé à Anderlecht 550 000 euros pour cette location. Mais une option d'achat de 1,65 millions supplémentaire était également incluse dans l'accord.

Didillon s'est très bien intégré chez les Limbourgeois, mais ils verront aussi bientôt le retour de Danny Vukovic et Gaetan Coucke. Le club détient également un jeune gardien de but avec Maarten Vandevoordt. Tout se jouera donc entre Vukovic et Didillon. S'ils lèvent l'option sur Didillon, Vukovic - qui est à nouveau en forme - devra partir.

Didillon n'a plus d'avenir à Anderlecht. Van Crombrugge est clairement le numéro 1 et le Français ne veut pas accepter un rôle de remplaçant. La solution Genk conviendrait très bien aux Mauves.