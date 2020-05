📷 Il y a tout juste un an, le Racing Genk remportait un titre toujours détenu par Clément

Le 16 mai, mais de 2019, les Limbourgeois décrochaient leur quatriÚme titre de Champions de Belgique sur le terrain des Mauves.

Un partage 1-1 à Anderlecht suffisait au Racing Genk, alors qu'il restait encore une journée de Play-Offs à disputer par la suite. Pour marquer cette date anniversaire importante, le Racing s'est replongé dans les souvenirs en partageant une vidéo sur ses réseaux sociaux :

Staat 16 mei 2019 ook in jouw geheugen gegrift? Exact één jaar geleden pakten we onze vierde landstitel. Herbeleef deze onvergetelijke dag opnieuw met ongeziene en unieke beelden. đŸ†đŸ„łđŸ€©đŸ’™ #krcgenk #throwback #onthisday #samengenk https://t.co/E5mfayvAw4 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) May 16, 2020

Cet anniversaire survient le lendemain du titre brugeois, plus contesté et moins festif celui-là. Néanmoins, il permet à Philippe Clement d'entrer un peu plus dans l'Histoire du football belge. Il est en effet le seul entraîneur depuis Aimé Anthuenis (en 1999 et 2000 avec Genk et Anderlecht) à remporter la JPL deux saisons consécutives avec deux clubs différents.