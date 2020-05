Fin de saison pour Tessa Wullaert

Les championnats de D1 et D2 sont concernés par cette décision prise à cause de l'épidémie du coronavirus.

La Fédération anglaise de football (FA) a décidé d'arrêter définitivement les championnats de D1 et D2 anglaise féminines.

La saison était, jusqu'à aujourd'hui, suspendue à cause de l'épidémie du coronavirus.

Les clubs et la FA vont désormais discuter des positions finales, des éventuelles promotions/relégations (Liverpool risque la descente et Aston Villa pourrait en profiter pour monter) et de l'attribution d'un titre de champion.

Avant l'arrêt, le Manchester City de Tessa Wullaert était en tête du championnat avec 40 pts, soit un de plus que le plus proche poursuivant, Chelsea qui a joué un match de moins.