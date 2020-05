Le KV Ostende présente ses investisseurs et veut mettre l'accent sur la jeunesse

Le KVO accueillera en juin ses nouveaux investisseurs, qui ont présenté ce mercredi leur projet pour le club côtier. Avec quelques exemples intéressants !

Le Pacific Media Group Chien Lee, Partners Path Capital et Krishen Sud sont les nouveaux investisseurs du KV Ostende, qui doivent donner une nouvelle dynamique au club côtier et peuvent compter sur un CV que le club a présenté ce mercredi via un communiqué.

Le PMG et Chien Lee ont en effet mené l'OGC Nice vers sa première qualification en Ligue des Champions, tout en fournissant au club français une académie et un centre d'entraînement pour la jeunesse d'une valeur de 17 millions d'euros. Chien Lee investira ensuite dans le club anglais de Barnsley, qui sera promu en Championship dès la première saison. Enfin, en 2019, le groupe a investi dans le club suisse de Thun.

L'accent sur la jeunesse

Les objectifs du PMG et de Partners Path Capital sont clairs : "Développer l'académie de jeunes et promouvoir plus de joueurs issus de cette académie vers l'équipe première", lit-on dans le communiqué. "Le club veut aussi renforcer l'équipe par de jeunes talents de la région et améliorer l'expérience vécue par les supporters et les sponsors".