"Royal Contre-Son-Camp" : un logo pour Charleroi qui passe mal auprès des supporters

Une agence de graphisme a pris l'initiative de réaliser un nouveau logo pour le Sporting Charleroi ... et a fait réagir les Storm Ultras de manière plutôt virulente. Résultat : même le club a dû rassurer tout le monde !

Bad buzz calculé ? Toujours est-il que l'agence de graphisme "2 millimètres" a mis en colère une bonne partie des supporters du Sporting Charleroi en présentant une proposition de modernisation du logo du RCSC, partagé par les Storm Ultras dans un communiqué furieux : "Demande du club ou initiative personnelle, ce projet est un manque de respect total envers nos rayures historiques, la connaissance de l'histoire de notre logo (que les créateurs ignorent totalement) (...) Que le blason évolue au fil du temps c’est quelque chose qu’on peut accepter. De là à sortir quelque chose de si « hors-sujet », c’est non", lit-on.

Le logo, qui donne à voir les lettres "RCSC" sans les rayures initiales liées au club, évoque même un "Royal Contre-Son-Camp", comme le souligne le communiqué, plutôt malvenu.

Le tollé sera tel que le club lui-même, pas au courant, rassurera ses supporters, d'abord via les Storm Ultras ("club pas au courant et furieux, réactions en perspective", lit-on dans un edit du post initial), puis via un post sans équivoque sur les réseaux sociaux : celui du logo actuel du Sporting Charleroi, accompagné des mots "Imité, copié, jamais égalé ! Un seul blason".

L'agence 2millimètres a, de son côté, supprimé le logo de ses réseaux ... mais a peut-être rempli son objectif initial : faire parler d'elle. Bad buzz is still a buzz, comme disent les publicitaires de nos jours ...

Imité, copié mais jamais égalé !

Un seul blason 🖤🤍 #RCSC pic.twitter.com/B1n3LjQ6w6

— RCSC Officiel (@SportCharleroi) May 19, 2020