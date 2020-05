Sébastien Grandjean évoque la situation de Virton : "Quel gâchis annoncé et prévu"

Si l'Excelsior Virton n'a pas l'intention d'abdiquer et de se résigner au sort que lui ont réservé la Commission des Licences et la CBAS, le club risque bien de faire la culbute après avoir pourtant réalisé une très belle saison en D1B.

Virton a impressionné de nombreux observateurs cette saison en Proximus League. Le promu gaumais a terminé à deuxième place au classement général de D1B. Mais pourtant, le club pourrait se retrouver en D2 Amateurs faute de licence. Sébastien Grandjean, le nouveau coach du Fola Esch (à lire ICI) suit attentivement la situation de son ancien club. "Quel gâchis annoncé et prévu en quelque sorte", nous confie-t-il. "Depuis que j'ai quitté le club, tout va droit dans le mur. Il n'a aucune ligne de conduite sportive et financière. Flavio Becca est entré en conflit avec tous les amoureux du club qui sont dès lors partis. Ce sont pourtant eux qui avaient les clés pour sauver Virton car ils ont l'ADN du club, ils ont le sang vert. C'est une véritable catastrophe avec des dégâts humains sans parler des jeunes", a expliqué le natif de Dinant.

Virton pourrait évoluer en D2 Amateurs comme Lokeren la saison prochaine. "Honteux d'avoir autant de moyens et d'en arriver là. Incroyable de ne pas être capable de faire un dossier de licence. C'est de l'incompétence et du foutage de gueule. On sait très bien en début de saison qu'il faut préparer le dossier pour la fin de l'exercice. Il y a des règles à respecter, c'est ainsi. Le but de Virton était de monter en D1A et de croiser le fer avec le Club de Bruges, le Standard et Anderlecht. C'est triste d'en arriver là", a conclu Sébastien Grandjean.