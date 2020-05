Sébastien Grandjean "ne pouvait pas dire non" au challenge que lui offrait Fola Esch

Le technicien belge âgé de 49 ans est le nouvel entraîneur du club luxembourgeois qui était 1er de la BGL Ligue avant l'arrêt de la compétition.

Sébastien Grandjean a retrouvé un banc, celui de Fola Esch, premier du classement lors de la défunte saison au Grand-Duché du Luxembourg. "Après avoir assuré un intérim à la Jeunesse, j'étais libre car je devais me concentrer sur un projet lié à ma profession de kinésithérapeute", nous confie Sébastien Grandjean. "Les choses ont bougé et j'avais envie d'entraîner à nouveau et Fola Esch est venu aux nouvelles. J'étais assez surpris et flatté par la même occasion quand on connaît la rivalité entre la Jeunesse et Fola. C'est un beau challenge qui m'a été proposé. Nous disputerons les tours préliminaires de la Ligue des champions avant de peut-être disputer l'Europa League. Tous mes amis et mon entourage m'ont dit d'accepter ce défi. Je ne pouvais pas dire non", explique l'ancien directeur sportif de Virton.

À bientôt 50 ans, le coach belge a des ambitions. "C'est un très bon challenge et j'avais envie de me relancer. En Belgique, on fait de plus en plus appel à des entraîneurs étrangers. Je n'ai pas peur de dire que je suis capable de coacher en Jupiler Pro League", souligne le natif de Dinant. "Le football luxembourgeois a énormément progressé et le niveau ne cesse d'augmenter. Avant on venait au Grand-Duché pour terminer sa carrière, désormais on y vient pour la débuter", a précisé Grandjean.

Au Fola Esch, il succédera à Jeff Strasser qui était présent au club depuis dix ans. "Pas évident de succéder à un tel serviteur que Strasser. Mais je viens avec beaucoup d'humilité et je connais bien les bases du club. 90% du noyau sera conservé et j'apporterai ma petite touche. Je ne vais pas révolutionner la maison. Le but sera d'obtenir un ticket européen à l'issue de la saison, d'aller le plus loin en Coupe et de faire belle figure en Ligue des champions", a conclu Sébastien Grandjean.