Prêt à franchir une nouvelle étape, Jonathan David dévoile le championnat qu'il aimerait rejoindre

Le prodige canadien a réalisé une saison de haute volée avec La Gantoise. Suivi par de nombreux clubs, il devrait quitter Gand cette été.

Jonathan David va rapporter une belle somme à La Gantoise cet été. En effet, l'attaquant âgé de 20 ans estime qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Dans une interview accordée à Sky Sports, il est revenu sur cette saison. "En tant que jeune footballeur, je pouvais évoluer en MLS, mais je ne voulais pas. Je voulais aller en Europe. J'étais en test à Salzbourg et à Stuttgart, mais ces essais ont été décevants. Mon manager a ensuite discuté avec La Gantoise et c'est là que j'ai signé", explique David.



"Les six premiers mois, je me suis seulement entraîné à Gand. Ils m'ont donné le temps de m'adapter à la vie européenne et à la façon de jouer au football. Parce que l'intensité du jeu ici est beaucoup plus élevée que ce à quoi j'étais habitué jusqu'alors. Après cela, j'ai vécu la préparation d'une nouvelle saison et tout est allé vite. Je n'aurais jamais pensé que cela puisse aller aussi vite et aussi bien. Bien sûr, j'en suis très heureux".



"Je pense que je suis maintenant prêt pour la prochaine étape. Il est peut-être temps de passer dans un club où je peux m'améliorer encore, parce que j'ai plus de choses à faire. La prochaine étape la plus appropriée est la Bundesliga, qui présente de nombreuses similitudes avec le championnat belge. Je parle du rythme du jeu et du physique. Mais il y a encore plus de qualités et le combat est plus acharné", a conclu David qui pourrait alors rejoindre l'autre pépite canadienne, Davies qui évolue du côté du Bayern Munich.