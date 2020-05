L'avenir de Wesley Hoedt n'est pas encore tracé: "Je préférerais retourner dans un grand championnat"

Solide au coeur de l'arrière-garde anversoise cette saison, le Néerlandais ne sait pas encore ce qui l'attend dans les prochains mois.

Wesley Hoedt s'est rapidement imposé comme une valeur sûre au Great Old et a réussi une excellente première saison en Belgique, mais le Néerlandais ne devrait pas prolonger son bail à Anvers. Même s'il n'écarte aucune piste. "L'Antwerp a une option d'achat, donc on verra bien", explique-t-il à NOS.

Et si l'Antwerp ne lève pas cette option? C'est alors l'AZ, où il a repris l'entraînement ces derniers jours, qui aura son sort en main. "La EreDivisie est un championnat de plus en plus compétitif et on ne peut rien exclure, mais j'ai joué en Espagne, en Italie et en Angleterre et je préférerais retourner dans un des grands championnats..."