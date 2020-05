Sidney Govou désigne les coupables de l'échec français au Mondial 2010

Présent avec l'équipe de France au Mondial 2010 en Afrique du Sud, l'ancien ailier a vécu de l'intérieur l'échec fracassant de l'équipe menée par Raymond Domenech et la fronde de Knysna.

Sidney Govou est revenu pour So Foot sur cet épisode marquant de l'histoire de l'équipe de France et n'a pas hésité à désigner quelques coupables. "Certains prétendaient à certaines responsabilités, mais finalement, ils voulaient ces responsabilités pour briller individuellement plutôt que pour créer un collectif. C'est ce qui nous a tués", a d'abord expliqué le consultant pour Canal +.

"Le problème, il est là : le coach avait donné des consignes, et les mecs ne voulaient pas les respecter. Le plan était pourtant clair, Raymond Domenech savait ce qu'il voulait mettre en place. Mais à un moment donné, Franck (Ribéry) ne voulait pas jouer à droite, mais à gauche, Maloud' (Florent Malouda) voulait jouer à gauche, Nico (Nicolas Anelka) voulait jouer en 10... Honnêtement, moi, ça m'a dégoûté parce que c'était du grand n'importe quoi", a ensuite lâché l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, avant de conclure en glissant un petit tacle à Raymond Domenech.

"Je lui reproche simplement de ne pas avoir donné les clés du camion aux bonnes personnes. Dans une compétition comme ça, c'est essentiel, sauf si tu as une équipe suffisamment intelligente qui peut s'auto-gérer. Et ça, on ne l'avait pas, on n'avait pas de joueurs capables de prendre leurs responsabilités pour unifier le groupe", a conclu Govou.