Les Kaotic Gaumais resteront fidèles : "peu importe la division, notre soutien ne changera pas"

Supporters de Virton depuis belle lurette, organisés et regroupés officiellement en Tribune B depuis une saison, les Kaotic Gaumais assurent rester fidèles au club malgré une probable rétrogradation en divisions amateures.

Dans un article précédent (lire ici), nous présentions plus en détails les Kaotic Gaumais. Ces Ultras virtonais nous ont également donné leur opinion sur la situation compliquée que traverse leur club de cœur.

Le refus de la licence : une claque qui nécessite un bon tri parmi les dirigeants

Outre Lokeren déclaré en faillite, Roulers et Virton sont les deux seuls clubs qui se sont vus refuser leur licence professionnelle pour la saison prochaine. Le RE Virton a indiqué qu’il ne comptait pas en rester là, mais un retournement de situation semble fort peu probable. Les Kaotic Gaumais commentent : « En tant que supporters, il y a toujours une partie de nous qui y croie. On espère vraiment encore obtenir cette licence. Nous restons néanmoins réalistes. Le club s’est fait recalé deux fois, on est donc en droit de se poser des questions ».

Et, comme de nombreuses personnes qui se sont investies dans le club, les Kaotic ne sont pas dupes. Leur soutien à Monsieur Becca ne les empêche pas de se montrer critiques quant à certains dirigeants : « Nous ne sommes pas vraiment d’accords avec certaines personnes en place au club. Nous donnons notre soutien à Monsieur Becca, mais ce n’est pas du tout le cas pour certaines personnes qui dirigent le club. Nous espérons que Monsieur Becca fera un bon tri dans l’organigramme du club ».

Critiques de l’Union Belge, mais humbles avant tout : « Seul Virton nous importe »

A travers des messages déployés en tribune, le groupe s’est parfois montré très virulent à l’égard de l’Union Belge. Une position qu’ils réaffirment à l’occasion du bric-à-brac juridique autour du match Virton – Beerschot : « On commence à avoir l’habitude avec l’Union Belge. Une décision comme celle-là laisse une énorme porte ouverte à pouvoir contester et demander de rejouer le match dès qu’un arbitre commet une erreur. A ce rythme, on rejouera des matchs tous les weekends ».

Mardi, concernant le dossier « licence » cette fois-ci, le RE Virton a lui aussi remis en cause l’impartialité de l’Union Belge et accusé de fraude son Président. Néanmoins, et d’autant plus dans ces moments compliqués, les Kaotic veulent avant tout se concentrer sur leur club : « Soyons irréprochables et essayons d’obtenir notre licence avant de parler d’autres clubs, même si certaines choses ne sont vraiment pas claires. Seul Virton nous importe. Même si c’est dommage de sanctionner, pour de l’administratif, un petit club qui a prouvé sur le terrain qu’il avait sa place parmi les 24 [clubs professionnels] ».

Contre les Play-offs ; pour la simplicité et une vraie Division 2

D’ailleurs nos interlocuteurs jugent nocives les réformes successives décidées dans le football belge : « Tout le monde parlait déjà de la D2 comme un mouroir pour les clubs. Force est de constater que ça n’a pas vraiment changé avec leur réforme (ndlr : la réforme de 2015 qui sépare plus nettement encore football professionnel et amateur). Nous sommes aussi anti-play-off et contre toutes ces réformes « à la belge » qui protègent les plus grands au détriment des plus petits. Rien de tel qu’un championnat classique avec 2 montants, 2 descendants, et une vraie Division 2 ».

La fidélité coûte que coûte : « Nous serons plus que jamais présents la saison prochaine »

Les Kaotic Gaumais 19 sont avant tout un groupe de principes. Et l’un de ceux-ci est la fidélité. Le groupe ultra ne veut pas lâcher le club malgré la probable descente en Division 2 amateure : « On ne peut bien sûr pas parler au nom des 2500 personnes présentes, en moyenne, au stade. Mais pour nous, peu importe la division, notre soutien ne changera pas. Nous sommes derrière notre ville, derrière notre club. On soutiendra notre club, que ce soit en D1B ou plus haut, ou en D2 amateur ou plus bas. Nous serons plus que jamais présents la saison prochaine ».

Cependant le refus de la licence professionnelle pourrait être précurseur d’une décision plus dramatique encore : la faillite du RE Virton, déjà évoquée par certains, qu’on ne souhaite évidemment pas. Ni pour les supporters virtonais, ni pour le football belge.

Un groupe de principes : « Le foot est un sport populaire, sans supporters il n’est rien »

En attendant d’y voir plus clair, et alors que de nombreux joueurs ont déjà anticipé en se trouvant un autre club, les supporters espèrent toujours un meilleur scénario. Certains s’impatientent de retrouver le chemin du stade, les bières d’avant-match, la ferveur des tribunes gaumaises.

Des principes simples, authentiques, populaires, que semblent de plus en plus oublier les dirigeants du football. Une déconnexion particulièrement accrue en ces temps de crise sanitaire : « Nous sommes à 100% contre les matchs à huis clos. La santé prime avant le football et bien d’autres choses. Nous serons contre une reprise tant que les matchs ne pourront pas se rejouer normalement, avec des supporters et sans aucun risque. Le football est un sport populaire, sans les supporters il n’est rien ! » concluent les Kaotic Gaumais.