Première saison réussie pour les Kaotic Gaumais : "Fiers de faire revivre la tribune B"

Les " Kaotic Gaumais » se sont formés l'été passé. Pour leur première saison en tant que groupe, ces ultras ont déjà poussé leur équipe vers de beaux succès sportifs. La récente décision de la CBAS n'y changera rien ; leur volonté d'animer la tribune B du stade Yvan Georges sera toujours présente.

Supporters depuis belle lurette

Nous nous sommes entretenus avec des membres du groupe. Un jeune groupe certes, mais dont les membres étaient déjà supporters bien avant. Avant de se réunir sous la bâche des Kaotic Gaumais, expliquent-ils, « la grande majorité du groupe venait au stade depuis très longtemps, mais sans vraiment se connaitre ou se côtoyer. Lors de la première journée de la saison 18-19, en D1 amateurs à Dessel, on s’est retrouvé dans le même bus. La semaine suivante on s’est retrouvé dans la même tribune et ainsi de suite […] C’est finalement lors de l’avant-saison 19-20 que l’on a créé le groupe à proprement dit et que l’on a commencé à se réunir sous la bâche Kaotic Gaumais ».

Des Ultras qui ne laissent personne indifférent

Au début de la saison, l’arrivée du groupe a pu surprendre quelques supporters qui n’étaient pas habitués à la façon radicale de supporter propre aux ultras : « [L’arrivée du groupe en tribunes était] positive pour certains, négative pour d’autres. Un groupe à la mentalité ultra a bousculé les habitudes à Virton. Ca a choqué certaines personnes mais nous avons répondu de la meilleure des manières en remplissant notre tribune et en grandissant petit à petit. La tribune B est à présent la tribune la plus remplie du stade et la première à être sold-out lors de grosses assistances. De toute façon on ne fait pas trop attention aux critiques négatives. On supporte le club à notre manière. Il y a assez de tribunes au stade pour que chacun y trouve son compte » estiment-ils.

Un an de chaos en Tribune B : « un bilan plus que positif »

En tout cas une chose qu’on ne pourra pas reprocher aux Kaotic Gaumais est d’avoir de facto chauffé le stade de Virton. Animation, tifos, craquages, messages engagés, chants et encouragements des joueurs ; le jeune groupe a d’ailleurs sorti une vidéo récapitulative des actions menées lors de leur première saison :

Les Gaumais font eux-mêmes le bilan en ces termes : « Pour une première saison « officielle », nous sommes assez fiers. On peut en effet tirer un bilan plus que positif : nous sommes toujours plus nombreux en tribune. Nous sommes fiers de nos premières animations et actions, et surtout de faire revivre cette tribune B ».

Une ferveur déterminante : « Demandez aux joueurs adverses qui s’échauffent devant notre tribune »

Une ferveur que semblent apprécier directions et joueurs du club : « Le club nous a toujours soutenu. On est très souvent en contact et ils nous ont souvent félicité pour la façon dont on fait revivre le stade. Les joueurs aussi nous ont souvent dit qu’on les aidait et qu’on avait fait gagner des points à l’équipe lors de certains matchs. Il suffit de demander aux joueurs adverses qui viennent s’échauffer devant notre tribune » rigolent-ils.

Bien sûr la situation du club n’est pas du tout idéale. Nous détaillerons d’ailleurs l’avis du groupe sur la question du non-octroi de la licence professionnelle dans un prochain article. Dans l’attente d’une éventuelle issue positive, les Kaotic Gaumais tiennent à faire passer le message suivant : « Soutien à tous nos interdits de stade ». Et en cette période de crise sanitaire, Dieu sait qu’il y en a une floppée… mais pas toujours pour les mêmes raisons… Suite au prochain épisode !