Anderlecht et Genk unissent leurs forces pour trouver des solutions

La Gantoise a déjà fait l'exercice et Michel Louwagie a annoncé jeudi qu'ils pourraient accueillir 5 000 fans dans la Ghelamco Arena selon les règles en vigueur. Genk et Anderlecht tentent également d'élaborer un plan qu'ils pourront soumettre au Conseil de sécurité.

Apparemment, Karel Van Eetvelt connaît Peter Croonen depuis longtemps. "Nous nous sommes donc dit que nous pouvons améliorer cet exercice ensemble. De cette façon, nous pourrions arriver à un plan plus rapidement. Nous allons le faire avec un certain nombre d'autres clubs", déclare M. Van Eetvelt à Het Nieuwsblad. "Plus il y a d'idées, plus vite on peut trouver une solution."

Cependant, il reste encore beaucoup de problèmes pratiques. "Comment organiser les toilettes ? Comment guider les gens dans le stade ? L'intention est de trouver une réponse que nous pourrons soumettre au Conseil de sécurité".