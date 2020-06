Anderlecht aimerait s'attacher les services d'Isaac Mbenza

Anderlecht s'active en coulisses pour la saison prochaine et le club bruxellois aurait jeté son dévolu sur le Belge évoluant outre-Manche.

Isaac Mbenza n'a plus qu'un an de contrat du côté de Huddersfield. Après avoir goûté à la Premier League, l'attaquant âgé de 24 ans avait été prêté cet hiver en Ligue 1 à Amiens. De retour au sein de son club cet été, le pensionnaire de Championship sera tenté de vendre le Belge s'il veut obtenir une indemnité de transfert et ne pas le voir partir gratuitement l'année prochaine.

Selon le Het Nieuwsblad, Anderlecht est sur le coup et veut en profiter pour le faire venir à Bruxelles. L'ancien Rouche recherche absolument du temps de jeu après deux saisons compliquées et ne serait pas contre un retour en Belgique.