Van Eetvelt: "Une D1 à 20 équipes? Anderlecht votera non"

Ce vendredi, une AG de la Pro League se tiendra et il y sera question d'une proposition d'une D1A à 20 équipes. Anderlecht est contre.

Ce vendredi, le président du Cercle Bruges va proposer une alternative pour la prochaine saison de D1A: 20 équipes à la place de 16 et pas de playoffs. L'avantage serait qu'il n'y aurait pas de descendant et pas d'obligation de jouer le match retour entre OHL et le Beerschot puisque les deux équipes monteraient directement.

Cette proposition n'enchante pas Van Eetvelt, CEO d'Anderlecht, qui annonce la couleur: "Anderlecht votera non à cette proposition", déclare-t-il au micro de Sporza. "Avoir plus de petites équipes ne rendra pas la compétition plus forte. Ce n'est pas la meilleure approche à avoir."

Il reste évidemment à savoir ce que vont voter les autres clubs lors de cette AG, mais du côté de Saint-Guidon le format à 16 avec playoffs a l'air de convenir à tout le monde.