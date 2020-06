Balotelli refoulé: "Et après ils vont dire que je ne veux pas m'entraîner"

L'histoire d'amour entre Brescia et Mario Balotelli ressemble de plus en plus à une tragédie. Il fallait que ça balance entre les deux, en rythme et en cadence, mais plus personne n'est sexy pour l'autre.

Mario Balotelli et Brescia, ce n'est pas encore terminé mais cela ressemble tout doucement à une fin de relation en eau de boudin. Le président du club italien a expliqué dans la presse transalpine ces derniers jours que Super Mario ne s'était pas présenté à l'entraînement, mais l'ancien de Nice et de Marseille s'est défendu en affirmant qu'il était blessé. Dernier épisode en date: Balotelli s'est présenté à l'entraînement ce mardi matin mais il a été refoulé. La Gazetta Dello Sport annonce que le club n'a pas reçu en temps et en heure le certificat du médecin l'autorisant à reprendre les entraînements. Le fantasque Mario aurait alors déclaré: "Et ils disent que je ne veux pas m'entraîner". Le divorce semble bel et bien avoir été consommé entre les deux.