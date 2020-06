📷 Il y a 40 ans, les hooligans anglais s'illustraient à Turin pendant que la Belgique et l'Angleterre partageaient l'enjeu

C'était un 12 juin, mais de 1980. La Belgique et l'Angleterre s'affrontaient dans leur groupe B de l'Euro.

Sur le terrain, les deux équipes partageaient l'enjeu (1-1). Ray Wilkins lobbait Jean-Marie Pfaff, mais Jan Ceulemans égalisait quelques minutes plus tard. Lors de la dernière partie du match, l'animation se passait plutôt en tribunes.

Le mouvement hooligan était à son apogée. Et ces jeunes supporters raffolent de déplacements européens, d'autant plus quand ceux-ci ont lieu en été. Ainsi les supporters anglais se sont battus à plusieurs reprises pendant la rencontre dans le stade Grande Torino. Les chants à l'honneur des Three Lions étaient également incessants. Voici quelques images souvenirs :