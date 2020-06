Deux cadors anglais ont déjà parlé au manager de Jonathan David

La Gantoise aimerait conserver Jonathan David une année supplémentaire afin de concurrencer le Club de Bruges dans la course au titre. Mais Les Buffalos ne pourront pas résister face à une grosse offre pour leur pépite canadienne.

Le manager du jeune Canadien, Nick Mavromaras, a déjà eu des entretiens avec Manchester United et Arsenal, comme le relate Het Laatste Nieuws. Ces deux équipes anglaises suivent le meilleur buteur de La Gantoise depuis des mois.

L'Ajax, Everton, l'Inter Milan et le FC Porto ont également David sur leur radar. Michel Louwagie a déclaré plus tôt que David va devenir le transfert sortant le plus cher de Belgique. Soit plus de 25 millions d'euros...