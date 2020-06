Un joueur du Standard dans le viseur de Valence, Schalke et Newcastle

Incontournable dans le onze type mis en place par Michel Preud'homme en bord de Meuse, le joueur âgé de 23 ans pourrait quitter la Jupiler Pro League cet été.

Arrivé en provenance de Mouscron l'été dernier, Selim Amallah s'est rapidement imposé au Standard de Liège où il est devenu un titulaire indiscutable. Auteur de neuf buts et six assists toutes compétitions confondues, l'international marocain a la cote et serait dans le viseur de Valence, Schalke et Newcastle, comme le soulignent nos confrères de la DH.

Autant dire qu'en cas de départ, le joueur âgé de 23 ans pourrait rapporter une belle somme au matricule 16.