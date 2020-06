🎥 Le beau message de Maradona à Dries Mertens : "J'espère que vous offrirez un titre à Naples !"

Diego Maradona restera pour beaucoup le plus grand joueur de l'histoire du Napoli, mais Dries Mertens l'a rejoint au panthéon des Partenopei en dépassant El Pibe de Oro en octobre dernier, puis en battant le record de Marek Hamsik pour devenir meilleur buteur de l'histoire du club (122 buts). Maradona lui-même a rendu hommage au Belge : "Je suis très fier que tu aies battu mon record", lance l'Argentin, qui tient un maillot dédicacé de Mertens. "De cette façon, le Napoli est meilleur de jour en jour".

"J'espère que vous serez encore meilleurs que moi et que vous pourrez offrir un nouveau titre aux gens de Naples", conclut le champion du monde 1986, qui a remporté deux titres de champion d'Italie (1987 et 1990) avec le Napoli.

Thanks for your kind words! 💙 Forza Napoli Sempre pic.twitter.com/tlTBeI58oh