Eden Hazard, façon Cristiano Ronaldo

Eden Hazard a démontré tout son talent ce dimanche avec le Real et toute la presse ibérique est unanime: le Diable a été parfait. Un retour en forme qui coïncide avec une nouvelle position sur le terrain, ou quand Zidane l'utilise comme .... Cristiano.

Eden Hazard va bien, merci pour lui. Le Diable, même s'il n'a joué que 60 minutes avant de quitter la pelouse, la cheville sous une poche de glace), le numéro 10 de notre équipe nationale est revenu en forme et a été étincelant.

Habitué à évoluer sur le côté gauche du Real, Eden a joué dans un rôle bien plus libre contre Eibar. Souvent dans l'axe, changeant de place avec Benzema, c'est même du côté droit qu'il a délivré une passe décisive pour Sergio Ramos.

Cette volonté de replacer Eden Hazard dans les espaces n'est pas sans rappeler la même tactique que Zidane avait employé pour donner plus d'impact à Cristiano Ronaldo. Lui aussi était habitué au côté gauche, mais sous l'entraîneur français il avait été replacé dans l'axe avec la réussite que l'on connait.

Une complicité Benzema - Hazard?

Du coup, l'homme du match de ce dimanche dans les chiffres est Eden Hazard, mais Karim Benzema a aussi été brillant. D'ailleurs, le Français a disputé toute la rencontre dans le rôle qu'il adore: au service de son équipe. Il a décroché, s'est exilé sur la gauche, a participé au jeu offensif et a distribué les bons ballons, comme celui donné à Eden sur le deuxième but.

Est-ce que Zidane a trouvé la meilleure position possible pour son numéro 7? Si cela a marché avec Cristiano cela pourrait le faire avec notre compatriote mais à une seule condition. Dans cette "fonction", Eden devra être plus égoïste et penser à ses statistiques personnelles. C'était l'une des grandes qualités mentales de Ronaldo, et s'il veut un jour avoir une place dans l'histoire du Real l'ancien de Chelsea devra gagner des titres...en équipe mais aussi individuels. Et donc faire trembler les filets.