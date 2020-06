Amara Baby a hâte d'en découdre : "C'est un nouveau départ pour moi"

L'ailier sénégalais âgé de 31 ans était présenté à la presse ce mercredi du côté d'Eupen.

En fin de contrat du côté de l'Antwerp, Amara Baby a rejoint Eupen. "Je suis très heureux d'être ici. Quand mes agents m'ont fait part de l'intérêt du club, j'ai tout de suite dit oui", confie l'ailier. "Un club qui n'arrête pas de progresser et où règne une bonne ambiance. Je suis là depuis lundi, et que de bonnes impressions ! Puis, d'anciens coéquipiers comme Mamadou Fall, Jonathan Bolingi et David Pollet m'ont dit beaucoup de bien du club", souligne celui qui portera le N°11 chez les Pandas.

Le nouvelle recrue du club germanophone sait ce qu'elle peut apporter à sa nouvelle formation. "C'est un nouveau départ pour moi", précise l'ancien joueur de l'Antwerp. "Je suis revanchard et j'ai à coeur de faire beaucoup mieux que la saison dernière au Great Old. Je veux démontrer mes qualités. Apporter cette percussion, cette vitesse, dérouter les défenses adverses et être décisif. Retrouver celui que j'étais lorsque j'étais au Sporting de Charleroi. J'ai hâte de donner tout ce que j'ai pour Eupen", a conclu Amara Baby.