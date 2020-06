Rejouer la 30ème journée de JPL ? Le président du Cercle de Bruges dit avoir une meilleure solution !

Les Vert et Noir ont tenu à réagir ce jeudi concernant le fait de rejouer la trentième journée de Jupiler Pro League.

Le Cercle de Bruges s'est dit surpris d'entendre la possibilité de disputer la 30ème journée de championnat. Une idée qui viendrait de la Pro League afin d'anticiper la plainte portée par Waasland-Beveren concernant sa relégation en D1B.

Le président du Cercle, Vincent Goemaere, a fait savoir qu'il avait adressé un e-mail le 6 juin dernier à tous les membres de la Pro League dans lequel il proposait une D1A comprenant vingt équipes pour la saison prochaine. Cela offrirait selon lui la certitude que la saison 2020-2021 pourrait démarrer pendant le week-end des 7, 8 et 9 août.

Les Vert et Noir disent être convaincus que jouer la dernière journée de la phase classique ne résoudra pas tous les problèmes actuels. Ils mettent en avant que pour l'instant, les préparatifs de la nouvelle saison battent leur plein et que le marché des transferts se met en place. À leurs yeux, il est donc impossible de revenir à l'ancienne situation sportive pour offrir une solution équitable aux problèmes qui existent aujourd'hui. La solution serait une grande et forte compétition avec 20 équipes, selon le Cercle.