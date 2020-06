Quitter Neerpede, la solution ? Plusieurs jeunes du RSCA n'ont pas trouvé l'herbe plus verte ailleurs

Roméo Lavia pourrait bel et bien décider de quitter le RSC Anderlecht. Une vraie déception pour le club, qui place Neerpede au centre de son projet. Et une décision qui, au vu des précédents, n'est peut-être pas des plus judicieuses ...

Quitter Neerpede à 16 ans, une bonne décision ? C'est en tout cas le pari que devrait tenter Roméo Lavia : le grand talent anderlechtois ne signera peut-être pas son premier contrat avec le RSCA et devrait a priori rejoindre Manchester City. Ironique, quand on connaît les relations entre les deux clubs, mais aussi plutôt risqué pour Lavia : quelques précédents récents ne donnent pas forcément raison aux exilés ...

Matthias Bossaerts

Matthias Bossaerts (23 ans) l'a reconnu assez rapidement en 2015 : quitter Anderlecht en 2012 pour Manchester City était "peut-être" une erreur. On le corrigera : c'était à coup sûr une erreur au vu du parcours du défenseur, pourtant pilier des équipes de jeunes durant son passage. En 2016, sans la moindre minute en Angleterre, il revient en Belgique, au KV Ostende. Il n'y fera pas forte impression et part pour les Pays-Bas en 2018 ; s'il est titulaire lors de sa première saison, il se retrouvera dans le noyau B par la suite et est libre de tout contrat depuis octobre 2019. Un retour en Belgique pourrait relancer l'ancien international espoir, qui a déjà perdu beaucoup de temps ...

Charly Musonda Jr

L'exemple le plus célèbre. Charly Musonda Jr (23 ans) n'était pas seulement considéré comme le plus grand talent de Neerpede : pour tous ceux l'ayant eu sous leur direction en équipes de jeunes ou ayant assisté à ses exploits, Musonda est le plus grand talent du football belge. Son départ pour Chelsea en 2012 est l'un des plus gros camouflets subis par Anderlecht récemment.

Mais depuis son départ, le grand talent de Charly n'aura été brièvement visible que par éclairs, notamment lors d'un prêt très réussi en seconde partie de saison 2015-2016, au point d'être cité comme surprise potentielle pour la liste de l'Euro 2016. Pas de transfert, un nouveau prêt au Celtic Glasgow qui se termine en eau-de-boudin ... et depuis, rien : Musonda, désormais tourmenté par les blessures, ronge son frein. Prêté cette saison à Vitesse, l'arrière-cour de Chelsea, il n'y a disputé que 3 matchs. Cet été pourrait être crucial pour sa carrière, bien en retard sur ce qu'on imaginait ...

Mile Svilar

Un cas plus récent et qui avait fait grincer des dents à Neerpede : le départ de Mile Svilar (20 ans) pour Benfica privait le club d'un portier d'avenir que beaucoup voyaient devenir le n°1 après Silvio Proto. Plusieurs joueurs se sont succédés entre les perches depuis, jusqu'à Hendrik Van Crombrugge cette saison, et rien ne dit que Svilar était prêt à occuper les perches Mauves, mais y refuser même un rôle de doublure était-il une bonne idée ?

Certes, Svilar évolue en théorie au niveau professionnel : le Benfica B joue la D2 portugaise. Mais les perspectives d'avenir du portier belge (il a fait son retour en Espoirs récemment) ne semblent pas forcément meilleures que s'il avait attendu son heure à Anderlecht. "J'ai été un peu impatient", reconnaissait-il dans Sport-Foot Magazine en 2019 ...

Jason Lokilo

Un autre grand talent ayant opté pour l'Angleterre, dénominateur commun de tous les joueurs ayant quitté Neerpede pour l'étranger ces dernières années (y compris Adnan Januzaj, dont on ne peut pas qualifier la carrière d'échec mais au pire de semi-déception). Jason Lokilo est cependant encore peu connu par chez nous, mais avait en 2014 le même statut que les Doku et Lavia d'aujourd'hui : une vraie pépite de Neerpede, qui devait signer son premier contrat professionnel à 16 ans.

Lokilo quitte le club et rejoint Crystal Palace, où il termine son écolage ; après un prêt à Lorient, il revient en Angleterre ... où il attend toujours son heure, aiguillé notamment par Christian Benteke. Cette saison, il était prêté aux Doncaster Rovers (League One), où il ne jouera qu'un seul match. À 21 ans, l'ailier a encore un peu de temps devant lui ... mais ne peut plus traîner.