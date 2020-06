Folie en Russie : Sochi refuse le report d'un match et atomise ... les U18 du FK Rostov

C'est une situation ubuesque qui nous fait nous dire qu'il n'y a pas qu'en championnat de Belgique que tout est possible. À l'origine, des tests positifs au coronavirus dans les rangs du FK Rostov, 5e de Premier Ligue russe, qui forcent l'intégralité du noyau à se mettre en quarantaine ... et l'empêche donc de disputer la reprise du championnat ce vendredi, à Sochi. Pas de problème, se dit-on : après quelques tergiversations, la Ligue russe finit par proposer un report du match au 19 juillet.

Problème : le FK Sochi pose son veto. "Les clubs ont accepté de disputer la rencontre et le match aura lieu", affirme-t-on du côté de la Mer Noire via un communiqué officiel. La Ligue ne bronche pas : Rostov devra jouer le match avec ses jeunes ... ou perdre sur tapis vert. Une solution est trouvée en urgence : ce sont les U18 qui iront jusque Sochi, 12e de Premier Ligue à 2 points de la lanterne rouge.

Résultat : au Stade Olympique Ficht, la jeune garde du club de Rostov-sur-le-Don prendra l'eau. Après avoir brièvement cru à l'exploit en ouvrant le score dès la ... 1ere minute, les U18 prendront une véritable fessée, les locaux ne levant absolument pas le pied. Score final : 10-1, soit une gifle, un vrai trou au goal-average pour le FK Sochi et une distorsion évidente de la compétition russe.

Pour le détail : le FK Sochi a été créé début juin 2018 suite à la relocalisation du ... Dinamo Saint-Pétersbourg, à 2300 kilomètres de là, parce qu'il fallait un club professionnel dans le splendide Stade Ficht inauguré pour les JO de 2014 et qui se serait retrouvé inutilisé après le Mondial 2018. Autant dire que le club de Sochi (où avait notamment signé Adil Rami début 2020, sans jamais y jouer) ne faisait déjà pas l'unanimité en Russie ; ça ne s'arrangera pas.

Villains of the day: PFC Sochi



Despite 6 Rostov players coming down with COVID-19 and their first team squad going into 14 day quarantine, they have refused to postpone the match this evening, forcing Rostov to use their U18's.



Sochi CEO: "We need to think of ourselves." pic.twitter.com/pfZ2L03yyI