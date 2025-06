Enfin du mouvement ! Deux clubs en concurrence pour Yari Verschaeren

Anderlecht s'est encore renforcé avec Nathan Saliba mais va également connaître plusieurs départs. Yari Verschaeren devrait en faire partie.

Anderlecht en est déjà à quatre transferts entrant cet été. Mis à part les joueurs prêtés et la retraite de Jan Vertonghen, c'est plus calme dans le sens des départs. Pourtant, plusieurs cadres entrant dans leur dernière année de contrat.

Le dossier Yari Verschaeren est ainsi plus que jamais d'actualité. Le salaire du numéro dix des Mauves a été réévalué lors de sa dernière prolongation et pèse sur les finances, le club ne veut pas le voir partir gratuitement dans un an.

Vers la Bundesliga ?

Si le Sporting veut tirer profit de Verschaeren, qui souffle le chaud et le froid depuis des mois, ils doit le faire maintenant. Het Nieuwsblad rapporte que le Werder Brême le considère comme un renfort potentiel en cas de départ de son meneur de jeu Romano Schmid.

Augsbourg surveille également attentivement sa situation. Verschaeren pourrait partir pour environ 3,5 à 5 millions d'euros. On ne parle pas encore d'une offre concrète, mais l'intérêt est bien là et pourrait dénouer un dossier important pour l'été anderlechtois.

Le Werder semble apprécier le marché belge après avoir déjà attiré Senne Lynen et Olivier Deman. Augsbourg a également acheté noir-jaune-rouge récemment avec la signature d'Arne Engels, entretemps vendu au Celtic.