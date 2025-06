Devenu Diable sous Tedesco, il veut désormais se relancer et aurait bientôt trouvé un nouveau club

Mais où en est donc Cyril Ngonge ? L'attaquant du Napoli a vécu un grand moment en 2024, devenant Diable Rouge sous Domenico Tedesco, mais il doit désormais se relancer.

L'année 2024 aura été synonyme de rêves réalisés pour Cyril Ngonge (25 ans) : après une bonne période au Hellas Vérone, l'attaquant belgo-congolais a décroché un transfert de prestige au Napoli, qui a dépensé 20 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Malgré un temps de jeu limité, Ngonge a ensuite convaincu Domenico Tedesco de lui donner sa chance : l'ancien jeune du Club de Bruges était appelé en sélection en octobre dernier, et devenait officiellement Diable Rouge en jouant 3 minutes face à l'Italie.

Pourtant, la saison 2024-2025 de Cyril Ngonge ne s'est pas passée comme prévu. S'il a pu disputé 18 matchs de Serie A pour Naples, et est donc officiellement champion d'Italie, il n'a pas trouvé le chemin des filets ni délivré d'assist, et n'a d'ailleurs été titularisé qu'une seule fois.

Bref : il va désormais devoir obtenir du temps de jeu, surtout s'il espère revenir dans le radar de Rudi Garcia, le nouveau sélectionneur des Diables. Selon Nicolo Schira, journaliste italien spécialisé dans les transferts, une solution est presque trouvée.

Cyril Ngonge devrait en effet rejoindre le Torino - on ignore s'il s'agirait d'un prêt ou d'un transfert sec. Le Belge est estimé à 8 millions d'euros, mais Naples en avait dépensé 20 il n'y a qu'un an et demi ; une vente ne se ferait certainement pas à prix d'ami, le joueur restant sous contrat jusqu'en 2028...