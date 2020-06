Charleroi remporte le titre en ePro League

Le Sporting Charleroi a remporté le titre d'ePro League 2020. Cette compétition rassemble tous les clubs de Pro League qui s'affrontent en ligne sur Fifa.

Matthias Rousselet, l'ePlayer de Charleroi, s'est imposé sur le score de 3-1 face à l'ePlayer de Mouscron, Anthony Rocchetti. Une victoire que le club s'est empressé d'annoncer sur son compte Twitter.

🎮| #ProximuseProLeague



WE ARE CHAMPION ! @RCSC_MatthaX remporte la grande finale de la #EproLeague 3 -1 contre le @ExcelMouscron! Merci de n'avoir jamais rien laché MatthaX !



On ramène la coupe à la maison ! 🏆🏠#ChampionDeBelgiqueFIFA20 pic.twitter.com/AhYH7gzfa3