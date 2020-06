Le joli coup du Racing avec le transfert de Muñoz : "Genk nous a fait une offre sérieuse et concrète"

Genk s'arme en vue de la nouvelle saison avec le transfert du défenseur en provenance de l'Atlético Nacional, une signature annoncée par le club il y a quelques semaines.

Le Racing a réalisé une belle affaire avec la signature du Colombien Daniel Muñoz. L'arrière droit de 24 ans qui s'est engagé pour quatre saisons, semblait pourtant vouloir rester dans son club (l'Atlético Nacional), mais la crise sanitaire récente est passée par là et a poussé son club à le vendre.

Juan David Pérez, le président de l'Atlético Nacional, en a révélé un peu plus sur le dossier : "Nous voulions garder Muñoz, mais c'était une bonne opportunité pour le joueur et pour nous. L'incertitude reste grande et le 'train pour l'Europe' ne passe pas si souvent. Donc nous avons décidé d'accepter l'offre de Genk pour améliorer notre situation financière", peut-on lire dans les colonnes de Sport/Foot Magazine.

Genk a réalisé une bonne affaire, en versant près de 4,5 millions d'euros au lieu des 6,2 millions demandés : "On a évoqué beaucoup d'offres pour le joueur, pourtant on ne les a jamais vues. Mais Genk nous a fait une offre sérieuse et concrète", explique Pérez.

"Genk est un club avec lequel nous avons déjà fait affaires (Carlos Cuesta vient également de l'Atlético, ndlr) et nous avons une excellente relation avec eux. Pour nous, il était important que Muñoz rejoigne une bonne équipe qui a déjà vendu plusieurs joueurs en Angleterre."