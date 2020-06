Prêt prolongé pour une des révélations de la saison en Pro League?

Auteur d'une excellente deuxième partie de saison, le jeune Argentin pourrait prolonger son séjour dans le Limbourg.

Facundo Colidio prêt à poursuivre son montée en puissance en Pro League? C'est l'option que semblent privilégier l'Inter Milan et Saint-Trond, selon les informations du Laatste Nieuws. Le jeune Argentin avait été prêté en début de saison par les Nerazzurri, et après une première partie de saison plus compliquée, il s'est imposé petit à petit dans le noyau des Canaris.

Au total, l'ailier de 20 ans a participé à 12 rencontres de championnat avec le STVV et était titulaire lors de sept des huit dernières rencontres de championnat. Et à son temps de jeu, il a ajouté les stats: avec six assists et un but.