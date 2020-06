La rencontre entre Virton et le Beerschot est programmée au calendrier !

cette histoire rocambolesque va trouver une issue dans le courant du mois de juillet.

La rencontre entre Virton et le Beerschot va donc bel et bien être rejouée. Elle se disputera le 26 juillet prochain, a annoncé la Pro League.

Petit rappel des faits. Le 25 janvier dernier, Virton recevait le Beerschot pour un match au sommet entre deux candidats au gain de la seconde période de la phase classique de D1B. AU cours d’un match fermé, les Virtonais ont su faire la différence à la 75e minute suite à un but controversé du Brésilien Ribeiro. En effet, sur une phase arrêtée, alors que l’arbitre M. Denil traçait la ligne au « vanishing spray » pour maintenir le mur des Rats à distance, Raphaël Lecomte a décidé de jouer rapidement vers Lucas Ribeiro qui, en s’y reprenant à deux fois, battait Vanhamel pour inscrire l’unique but de la rencontre.

Furieux, les Anversois avaient promis d’analyser la situation et ont entamé des procédures auprès de la fédération pour obtenir l’annulation de la rencontre. Alors que beaucoup d’observateurs jugeaient que l’arbitre avait commis une erreur d’interprétation et non d’arbitrage, la fédération a décidé d’abonder dans le sens du Beerschot en appel après une première décision favorable aux Gaumais.

Cette rencontre devait se jouer le 2 mars, mais Virton avait réussi à postposer ce match, avant que la crise du Coronavirus ne vienne frapper le pays.