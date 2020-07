Le KV Malines jouera son premier match de préparation ... face à Waasland-Beveren

Le premier match de préparation du KV Malines aura une saveur particulière : un an et demi après le Footgate, les Sang & Or débuteront leur été ... face à Waasland-Beveren.

Les deux grands acteurs de l'Opération Mains Propres se retrouveront ce samedi pour leur premier match de préparation de la saison, à huis-clos intégral. Le match sera cependant diffusé en direct sur la page Facebook du KV Malines. 📺 Zaterdag spelen we onze eerste oefenwedstrijd, tegen @WaaslandBeveren.

‼️ De match vindt plaats achter gesloten deuren, maar je kan ze volgen via de livestream op onze Facebook page ‼️#nomatterwhat pic.twitter.com/6lG5Cu0EWt — KV Mechelen (@kvmechelen) July 2, 2020