Verstraete fait pour l'Antwerp : "Ils ne sont pas sympathiques et moi non plus !"

La recrue phare de l'Antwerp jusqu'ici s'appelle Birger Verstraete. Un Diable Rouge de plus au tableau de chasse de Lucien D'Onofrio, et un "salopard" comme Laszlö Bölöni en réclamait à l'époque.

En quelques saisons dans l'élite, l'Antwerp s'est déjà taillé une réputation d'équipe très désagréable à affronter et flirtant avec les limites du fairplay. "Quand je venais ici avec Gand, c'était déjà tendu. C'est une équipe qui n'est pas sympathique sur le terrain et je ne le suis pas non plus, donc ça me va", se réjouit Birger Verstraete, le néo-Anversois, dans une interview avec Eleven Sports.

Le Diable Rouge espère bien rester (il n'est que prêté par Cologne) et aider le club à se développer. "Quand on voit où le club était il y a 3-4 ans et le travail effectué, on ne peut que tirer son chapeau aux personnes impliquées. J'espère que nous pourrons encore faire grandir le club". Verstraete dispose d'une clause permettant de transformer son prêt en transfert définitif : "Je ne veux pas être envoyé à gauche à droite, ce serait dommage de partir après un an. Je crois en ce projet", affirme-t-il.