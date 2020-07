🎥 Le splendide lob qui bat un pâle Manchester City

Après avoir déroulé contre Liverpool, Manchester City est rudement retombé les pieds sur terre. Les Citizens se sont inclinés sur la pelouse de Southampton, battus par un très joli lob.

Un but consécutif à deux erreurs : celle d'Oleksandr Zinchenko, mis sous pression au milieu de terrain, et celle d'Ederson bien trop loin de son but ... mais un but surtout à mettre au crédit de Che Adams, auteur d'une inspiration géniale pour lober le portier de Manchester City à la 16e minute (1-0).

Les Citizens, qui avaient pourtant déroulé lors de la réception de Liverpool, ne parviendront pas à égaliser malgré plusieurs occasions. L'entrée au jeu de Kevin De Bruyne, peu inspiré, à l'heure de jeu n'y fera rien. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres : avec ces trois points, Southampton est mathématiquement maintenu en Premier League.