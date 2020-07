Kompany est clair : "Je veux un Anderlecht avec des artistes, mais des artistes qui travaillent dur"

Vincent Kompany est intervenu dans une vidéo promotionnelle pour la vente d'abonnement. Le capitaine et leader des Mauves a confiance : "Tous les joueurs et le personnel sont prêts !"

Kompany avait un message pour les supporters, qui ont continué à les soutenir malgré la mauvaise saison. "Nous sommes souvent considérés comme des partisans du luxe, mais j'ai vu le contraire. Les supporters sont des acharnés. Je ne m'y attendais pas moi-même. Mais nous devons faire preuve de ce dévouement sur le terrain."

Kompany a déjà fait de grandes promesses. "Je suis pleinement engagé. Avec tout ce que j'ai : mon âme, mon cœur, mon corps, mon sang, ma sueur et mes larmes. Anderlecht reste Anderlecht : la manière et le résultat sont importants. Je veux un Anderlecht avec des artistes, mais des artistes qui travaillent dur. Cette équipe a un potentiel énorme. Nous voulons une équipe qui a faim. Je peux vous dire que tous les acteurs et le personnel sont prêts."