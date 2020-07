Danijel Milicevic : "Je pars avec le sentiment de devoir accompli"

Non prolongé par Eupen, le milieu de terrain est libre de tout contrat. En attendant de relever un nouveau défi, il continue de s'entraîner chaque jour en Suisse afin de garder la forme.

Danijel Milicevic ne poursuivra pas l'aventure à Eupen où il aura évolué à deux reprises (2008-2011 et 2018-2020). "Mon contrat n'a pas été prolongé. J'ai reçu un appel du nouveau directeur sportif du club (Jordi Condom, NDLR) sept jours après sa prise de fonction durant lequel il m'expliquait qu'on ne comptait plus sur moi pour la saison à venir", nous confie "Mili". "Quand il y a du changement au sein d'une direction, cela bouge aussi parfois au sein du noyau. C'est le monde du football et c'est ainsi. Il ne faut pas se prendre la tête et rester positif", souligne le joueur âgé de 34 ans.

Quoiqu'il en soit, le Bosnien est satisfait de son deuxième passage au Kehrweg. "L'exercice 2018-2019 fut mitigé, je jouais plus bas et Claude Makélélé prônait un jeu plus défensif. Cette saison-ci avec Benat San José, j'ai joué plus haut et j'avais les clés du jeu", précise le meilleur buteur et passeur d'Eupen. "De bonnes prestations notamment avec mes 5 buts et 7 assists. Nous avions un entrejeu équilibré avec Jens Cools et Omid Ebrahimi. Je suis vraiment content que nous soyons à nouveau parvenus à nous maintenir. J'ai tout donné pour ce club et je pars avec le sentiment de devoir accompli", ajoute l'ancien joueur du Sporting de Charleroi et de La Gantoise.

Quel avenir pour le joueur âgé de 34 ans ? "Être sans contrat est une situation spéciale. J'avais 22 ans la dernière fois que cela m'était arrivé. Douze ans plus tard, je suis positif et je ne m'inquiète pas. J'aimerais continuer d'évoluer en Belgique, c'est mon deuxième pays. Néanmoins, je serai à l’écoute de toutes les offres", a conclu Danijel Milicevic.