Man City achète un jeune prodige pour le prêter à Lommel, mais le joueur devrait rebondir en D1A

Manchester City a acheté un talentueux Algérien avec Ishak Boussouf. Le City Group veut le faire grandir à Lommel, mais son entourage veut absolument le voir en D1A. Il est donc en route vers un autre club belge.

Selon Het Laatste Nieuws, Ishak Boussouf devait rejoindre Lommel, mais il n'en sera finalement rien. Le joueur et son entourage voulaient évoluer au sein de l'élite du football belge et ils ont été entendus, le joueur âgé de 18 ans va donc être prêté à Courtrai là où un certain Youcef Attal avait fait ses premiers pas avant de rejoindre l'OGC Nice.

Boussouf évoluait à l'ES Sétif la saison dernière.