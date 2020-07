🎥 Ochoa, qui fête ses 35 ans, mis à l'honneur par l'UEFA

Memo Ochoa fête ses 35 ans ce lundi, et le gardien mexicain n'est oublié par personne du côté du Standard.

Joyeux anniversaire à Memo Ochoa. Le gardien de but mexicain, qui a porté le maillot du Standard entre 2017 et 2019, fête ce lundi ses 35 ans. Une carrière bien remplie entre Malaga, Liège, Ajaccio et son équipe nationale. Il porte actuellement le maillot de l'America.

L'UEFA a décidé de le mettre à l'honneur en reprenant l'un de ses arrêts en Europa League. C'était contre Krasnodar, le 25/10/2019 et ce soir-là les Rouches s'étaient imposés sur le score de 2-1, surtout grâce à la prestation 5 étoiles du Mexicain.