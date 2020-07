Le KV Ostende annonce un troisième transfert pour la journée !

Avant ce mardi, le KV Ostende ne comptait plus ... aucun défenseur central dans son noyau professionnel, et à peine 5 défenseurs en comptant Arthur Théate, arrivé la veille du Standard de Liège. Autant dire qu'il y a du travail, comme nous le soulignions un peu plus tôt dans la soirée. Sans surprise, le KVO a donc été actif, et ce dès aujourd'hui : en plus de Guillaume Hubert entre les perches, le club côtier a officialisé l'arrivée du défenseur allemand Frederik Jäkel et, désormais, du joueur du Celtic Glasgow Jack Hendry (25 ans).

Hendry est prêté à Ostende par le Celtic, avec option d'achat.

Welkom to @kvoostende Jack! Glad to get finally get this deal over the line after weeks of negotiation. Jack suits perfectly our style of play, has huge potential and is a long time target! 👍🏻 Always like a 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 CB 😉💪🏻 🟢🔴🟡 https://t.co/RVhQV4Tjhv