Un ancien joueur d'Anderlecht regrette de ne pas avoir signé à Tottenham

Ancien joueur de West Ham, Cheikhou Kouyaté a rejoint Crystal Palace en août 2018. Pourtant, l'ancien Mauve aurait pu rejoindre Tottenham un an plus tôt.

Ancien joueur du Sporting, Cheikhou Kouyaté a disputé 206 matchs sous les couleurs des Mauves avant de rejoindre West Ham en juillet 2014 contre un chèque de 7,5 millions d'euros. Un choix de carrière payant puisque l'international sénégalais s'est révélé aux yeux de la Premier League avec le club londonien.

Puis, en août 2018, le milieu de terrain de 30 ans a rejoint Crystal Palace. Cependant, un an plus tôt, l'ancien joueur du RSCA aurait pu rejoindre Tottenham comme il l'a affimé dans des propos accordés à La Dernière Heure. Au lieu de cela, ce dernier avait choisi de signer un nouveau contrat de cinq ans avec les Hammers. Une décision qu'il semble regretter aujourd'hui.

"Tottenham voulait me signer. On me poussait à y aller, mais j'ai hésité. Slaven Bilic était mon manager et voulait me garder à West Ham, qui m'offrait un excellent contrat. Nous sortions d'une bonne saison (septième place en 2016/2017, ndlr) après avoir souvent lutté contre la relégation. Je préférais rester [...] J'ai changé de club un peu plus tard. Peut-être trop tard. Je pourrais dire cela à un jeune joueur : un grand club ne vient pas toujours deux fois."

Face à l'échec des négociations avec Cheikhou Kouyaté, les Spurs s'était alors attaché les services de Victor Wanyama en provenance de Southampton contre 15 millions d'euros. Un joueur qui n'a jamais réellement répondu aux attentes placées en lui. De son côté, le natif de Dakar lutte contre la relégation avec les Eagles (14ème cette saison). Un échec regrettable qui n'a donc profité à aucun des deux partis...