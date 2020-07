Memo Ochoa se dressera sur la route des Oranje

Comme son homologue belge, la fédération néerlandaise a décidé d'ajouter des rencontres amicales au programme de son équipe nationale.

Le programme de fin d'année 2020 des Oranje est désormais complet. Un match amical, contre l'Espagne et les six rencontres de Ligue des Nations figuraient déjà à l'agenda des troupes de Ronald Koeman, qui sont dans le groupe de l'Italie, de la Bosnie et de la Pologne, un dernier match amical s'ajoute à ce programme: les Néerlandais affronteront le Mexique, à Amsterdam, le mercredi 7 octobre.

Taulier de l'équipe nationale mexicaine, Memo Ochoa reviendra donc sur une pelouse, celle de la Johan Cruijf ArenA qu'il connaît bien pour l'avoir fréquentée, avec le Standard notamment, en barrages de la Ligue des Champions voici deux ans.