Marotta s'exprime sur la rumeur Messi à l'Inter

Le directeur sportif de l'Inter a tenu à s'exprimer sur la folle rumeur d'une arrivée de Lionel Messi à l'Inter.

La rumeur d'une possible arrivée de Lionel Messi à l'Inter est apparue ces derniers jours (à lire ici). On le sait, l'Argentin est en froid avec la direction catalane et certains médias évoquaient un éventuel départ de la Pulga.

Face à cette folle rumeur, Beppe Marotta, actuel directeur sportif de l'Inter, a tenu à réagir dans le Corriere dello Sport : "C'est du 'fantasy football'. Nous n'avons pas l'objectif de ramener Messi à l'Inter. Je pense qu'il se concentre sur la suite de sa carrière au Barça. Je n'ai pas de doute là-dessus", a-t-il déclaré.

L'énième annonce d'un départ de Messi vers la Serie A semble donc à nouveau fausse.