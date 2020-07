Des Mauves moins tranchants et accrochés par les Canaris

Après une belle sortie à Saint-Etienne la semaine dernière, le Sporting d'Anderlecht a cette fois été contraint au partage par des Canaris qui sont passés tout près de la victoire en seconde période.

Fidèle à ses habitudes et à ce qu’il avait déjà montré contre Saint-Etienne la semaine dernière, le Sporting d’Anderlecht a rapidement privé les Nantais du cuir, pour tenter de construire son jeu. Mais le chemin du rectangle adverse n’a pas été facile à trouver pour les protégés de Franky Vercauteren, un peu moins inspirés à la construction que la semaine dernière.

La première mi-temps pour le Sporting

Il a fallu une bonne demi-heure de jeu pour voir la première occasion de la rencontre. Grâce à un débordement de Michel Murillo sur la droite qui a trouvé Michel Vlap. Mais la frappe du Néerlandais était parfaitement repoussée par le gardien nantais Alban Lafont.

L’une des rares opportunités d’un premier acte au cours desquels les Mauves auront été gênés par le bloc compact des Canaris, mais auront globalement contrôlé les débats. Mais les Nantais, et leurs anciens pensionnaires de Pro League (Emond, Limbombe, Simon et Coulibaly étaient tous les quatre titulaires), se sont en revanche montrés un peu plus incisifs après le repos.

La seconde pour les Nantais

Sans toutefois mettre réellement en danger Hendrik Van Crombrugge dans un premier temps: les tentatives de Chirivella et de Simon dans le quatrième quart d’heure n’étaient pas cadrées.

Signe pourtant d’un changement de physionomie dans cette rencontre et il s’en est d’ailleurs fallu de peu pour que l’ancien Buffalo ne déflore le marquoir 20 minutes plus tard. Oublié dans le rectangle, Moses Simon voyait son envoi repoussé par le poteau. La plus grosse 'frayeur' du début de soirée était passée pour les Anderlechtois qui quittent les Canaris au terme d'un partage relativement logique (0-0), après avoir dominé une mi-temps et subi durant la seconde.