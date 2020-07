Un Buffalo dans le viseur de l'Antwerp

Après Birger Verstraete et Frank Boya, le Great Old pourrait recruter un autre médian qui connaît la Pro League par coeur.

Birger Verstraete, Frank Boya ou encore Jean Butez et, plus récemment, Nill De Pauw, l'Antwerp a déjà enregistré quelques arrivées depuis le début du mercato, mais ce n'est sans doute pas fini. Et encore moins dans un entrejeu déjà privé d'Alexis De Sart et de Sander Coopman, tous les deux blessés pour plusieurs mois.

Selon les informations du Laatste Nieuws, le Great Old aurait d'ailleurs jeté son dévolu sur Brecht Dejaegere pour renforcer ce secteur du jeu. Actif à Gand depuis sept ans, le médian de 29 ans a connu une saison difficile avec les Buffalos et pourrait trouver au Bosuil le terrain idéal pour se relancer... si le deal se confirme.