Jonathan David ou un attaquant des Rangers? Le boss de Lille fait le point

Les négocitions sont corsées entre le LOSC et La Gantoise, mais les Nordistes n'ont pas du tout abandonné l'idée de faire venir l'attaquant canadien.

Jonathan David a lui-même déclaré qu'il voulait aller à Lille et c'est une attitude qui plaît beaucoup à Gérard Lopez. "Il a eu le courage de dire ça dans la presse et j'ai beaucoup de respect pour ça", insiste le président lillois dans un entretien accordé à RMC.

Jonathan David est donc toujours dans le collimateur lillois "Il veut venir chez nous, c'est clair et net. Maintenant, il faut trouver un accord entre les trois parties", tempère Gérard Lopez, qui répond aussi à Ivan De Witte qui avait, la semaine dernière, insinué que Lille avait agi "dans le dos de la Gantoise": "Ce n'est pas vrai, mais c'est de bonne guerre, ils défendent leurs intérêts."

Mais Lille n'a pas que Jonathan David dans le viseur et discute aussi avec l'attaquant des Rangers, Alfredo Morelos. Le président lillois confirme, mais tempère. "Il n'y a rien de fait. C'est un joueur qui nous intéresse et il est très intéressé par le club. Mais il n'est pas rare qu'on ait des accords avec plusieurs joueurs pour un même poste et qu'après on regarde lequel combine mieux avec un autre, etc."