Ancien Hurlu et convaincu : "L'Excel est entre de bonnes mains"

Formé en partie à Mouscron, Corentin Koçur avait disputé les premiers matchs de sa carrière professionnelle au Canonnier. Particulièrement attaché à l'Excel, il se réjouit de voir le club mouscronnois entrer dans le giron du LOSC et s'offrir les services d'un duo d'entraîneurs qu'il connaît bien.

L’eau a coulé sous les ponts depuis que Corentin Koçur a fait ses adieux au Canonnier. Il y a trois ans, l’ailier franco-belge prenait la direction du Luxembourg et de Fola Esch après avoir disputé onze rencontres avec le noyau A mouscronnois. Mais il garde un attachement particulier pour le club qui l’a lancé.

Et il en est persuadé: le rachat de l’Excel par Gerard Lopez est une excellente nouvelle. "Je pense que c’est la meilleure solution", nous confirme-t-il. "Des joueurs de qualité sont arrivés, d’autres arriveront et, avec Fernando Da Cruz et Jérémy Dos Santos, l’Excel est entre de bonnes mains. C’est le top du top", insiste le joueur de 24 ans.

Et Corentin Koçur parle en connaissance de cause: il a côtoyé le nouveau coach de l’Excel et son adjoint... à Mouscron, il y a quelques années. "J’avais eu Jérémy Dos Santos (le T2 de l’Excel) en réserves et c’est la grande classe", se souvient l’ancien Hurlu. "Un coach très pointilleux, qui adore son métier et qui sait transmettre sa vision du foot et sa passion."

Et le nouvel ailier de Knokke a aussi apprécié travailler avec Fernando Dda Cruz. "C’est lui qui m’a lancé en D1, c’est la preuve qu’il aime faire confiance aux jeunes. Celui qui mérite sa place, aura l’occasion de jouer."

Avec les deux Français à la barre, Corentin Koçur semble convaincu: l’Excel Mouscron épatera encore la saison prochaine. "Ce sont des coachs avec une belle identité de jeu et je vais suivre leur saison avec plus d’intérêt encore", conclut-il.