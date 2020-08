Un défenseur du FC Barcelone encense Dries Mertens : "Il est létal près du but"

Ce samedi, le Barça retrouve le Napoli en Ligue des Champions. Les Blaugrana semblent se méfier d'un homme en particulier : Dries Mertens.

Auteur d'un résultat nul à domicile face au FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligues des Champions (1-1), le Napoli se déplace au Camp Nou ce samedi pour tenter de se qualifier au tour suivant de la compétition. Unique buteur au match aller pour les Gli Azzurri, Dries Mertens semble particulièrement craint par la défense Blaugrana.

En effet, dans des propos accordés sur le site officiel du club catalan, Clément Lenglet a loué les qualités de l'ancien attaquant du PSV Eindhoven. "Il est très rapide dans les trois premiers mètres, peut bien se déplacer et aime courir derrière les défenseurs et il est létal près du but. Il a marqué un beau but au match aller." La défense du Barça devrait donc particulièrement l'avoir à l'oeil samedi prochain.