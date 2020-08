La Commission des Licences sera attentive au cas Kompany

Vincent Kompany s'est signalé à Lille en étant hyperactif sur le banc de touche, lui qui n'est ... pas entraîneur d'Anderlecht. La Commission des Licences ne laissera passer aucun excès ...

Si vous avez regardé la rencontre du RSCA à Lille, ça n'a pas pu vous échapper : Vincent Kompany a pris son rôle de T1 très à coeur, donnant ses instructions à tous ses joueurs, dans trois langues - français, anglais, néerlandais. Problème : Kompany n'est pas T1, il s'agit de Franky Vercauteren, dont on a peu entendu la voix durant cette préparation.

Ce week-end, impossible pour Vincent Kompany de prendre ce rôle, même s'il n'est pas revenu de blessure : celui qui n'est que joueur au RSCA va devoir prendre place en tribunes. Et la Commission des Licences, qui avait déjà infligé une amende aux Mauves en raison de la répartition floue des rôles entre, à l'époque, Simon Davies et Vincent Kompany, sera attentive : "Un homme averti en vaut deux", lance Nils Van Brantegem, commissionnaire des licences, dans Het Laatste Nieuws. "Kompany le sait. Il ne peut y avoir qu'un seul T1, Vercauteren, et ce sera le cas dès ce week-end".