Darren Keet ne craint pas la concurrence : "J'ai déjà montré à Courtrai ce dont je suis capable"

Grâce à quelques arrêts, le gardien africain du Sud a sauvé OHL de la défaite contre Eupen lundi soir. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est sûr de sa place cette saison.

Chez les supporters d'Oud-Heverlee Leuven, on avait déjà le sentiment qu'il fallait trouver un nouveau gardien de but. Laurent Henkinet avait choisi de rejoindre le Standard au mois de juin. Ce mardi, on a appris que le promu louvaniste s'était fait prêter un nouveau gardien en provenance de Leicester City, Daniel Iversen.

"Tout le monde veut toujours de meilleurs joueurs, c'est normal", explique Darren Keet. "Au KV Courtrai, j'ai déjà montré ce que je peux faire en D1A. Pendant la préparation, j'ai eu l'occasion de me montrer. L'entraîneur me donne maintenant la chance de jouer. J'accueille tout le monde à bras ouverts. Nous devons faire un bon travail en tant que club".

Jusqu'à présent, seuls les jeunes Oregan Ravet et Celestin De Schrevel ont été une alternative. Keet est prêt à rivaliser avec Iversen et peut-être avec un autre nouveau venu. "Celui qui le mérite doit jouer. L'arrivée d'un nouveau gardien de but ne me pose aucun problème", a conclu le portier d'OHL.